Tunisie: «Le football amateur, de loin meilleur»

Le problème avec les décideurs de notre football, c'est qu'ils ne savent pas se remettre en question après chaque qualification à une phase finale d'une Coupe du monde. Regardez l'état de la plupart des pelouses centrales des stades qui abritent les matches des Ligues 1 et 2 professionnelles de notre championnat. Regardez aussi ce qui se passe à chaque journée de notre championnat comme dépassements et comportements antisportifs. C'est pourquoi je dis que le football d'avant est de loin meilleur. Car auparavant, les footballeurs étaient, certes, amateurs, mais passionnés par le jeu».

De mon temps et même avant, les footballeurs ne gagnaient pas autant d'argent que maintenant, mais avaient une meilleure qualité technique. Même pour les qualifications à la phase finale de la Coupe du monde, nous étions lésés, car le quota de l'Afrique était moindre que cinq, outre que nous étions concurrencés par de grandes nations de football, telles que le Cameroun, qui avaient des joueurs professionnels évoluant en Europe beaucoup plus que nous.

