Tunisie: «Les quartiers faisaient tout le travail»

Il est l'un des personnages publics les plus discrets.. Il est parvenu à mettre fin au feuilleton ayant… Plus »

Aujourd'hui la baisse du niveau de notre football trouve son explication notamment dans la transformation littérale de tout le paysage footballistique en Tunisie : professionnalisme mal conçu à la place de l'amateurisme, surenchère sur les opérations de transfert pour des joueurs au talent approximatif et surtout problème d'infrastructure. Je veux mettre l'accent sur ce dernier point car, pour que la pénurie de talents puisse être corrigée, il faut l'implantation d'un bon nombre de terrains de football bien équipés dans lesquels nos jeunes footballeurs auront l'opportunité de perfectionner leurs dons et éventuellement servir de nouvelles vagues de valeureux joueurs capables de rendre à notre football son lustre d'antan».

Les joueurs issus des terrains vagues étaient prêts à porter le maillot du club qui les accueillait dès les premiers jours de leur recrutement. Ils étaient dotés du talent nécessaire et même des qualités physiques requises tellement ils avaient dans leurs jambes les 90 minutes de jeu demandées en raison du nombre important de matches qu'ils jouaient aux quartiers et dans les terrains rudimentaires.

«Il n'y a pas trente-six mille explications à la chute libre du niveau de notre football qu'on ne peut plus comparer à celui d'avant. La disparition des terrains vagues («bathas») y est pour beaucoup sinon qu'elle en est la principale cause.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.