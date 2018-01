Tunisie: Le talent a disparu

Avant, tous les clubs, grands ou petits, avaient un ou plusieurs joueurs d'exception dans leurs rangs. A chaque génération son lot énorme de joueurs vedettes. Des équipes comme le Sfax Railways Sport, le CS Cheminots ou le COT regorgeaient de talents à l'état pur. Et du coup, chaque match de football était un beau spectacle à ne pas rater.

Les terrains vagues qui existaient à profusion enfantaient régulièrement et généreusement des talents qui ne demandaient qu'à être bien encadrés dans les clubs qui les accueillaient et qui perfectionnaient leur art individuel au service du jeu collectif.

Il faut dire aussi que le niveau des entraîneurs qui s'occupaient des jeunes et des nouveaux venus était nettement supérieur à celui d'aujourd'hui. On nous parle de diplômes et de stages pour les entraîneurs. Mais l'art d'inculquer ou de perfectionner les techniques individuelles et collectives nécessite bien d'autres qualifications qui sont devenues très rares.

Il n'y a pas de potion magique pour rendre un joueur talentueux. Cela ne s'apprend pas. C'est un don du ciel. Ceci est valable aussi bien pour les joueurs que pour les entraîneurs.

Je pense, par ailleurs, que le «faux professionnalisme» pour lequel on a opté chez nous a largement contribué à la crise qualitative de notre football. Il n'y a plus ce sentiment d'appartenance qui était commun à tout le monde autrefois. Aujourd'hui, on ne pense plus qu'à l'argent sans être en mesure d'offrir la contrepartie de cet argent.

Je crois que l'argent doit être réservé en bonne partie à un meilleur encadrement des jeunes : formation, infrastructure, entraîneurs de bon niveau, stages et tournois, etc. Sans cela, le niveau de notre football ne saura jamais égaler ou ressembler un tant soit peu à celui d'antan».