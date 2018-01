Tunisie: La nouvelle vague débarque

Il est l'un des personnages publics les plus discrets.. Il est parvenu à mettre fin au feuilleton ayant… Plus »

Revenons à présent à l'effectif de l'équipe de Tunisie. Cinq joueurs et pas des moindres vont manquer à l'appel. Il s'agit de Wael Jallouz récemment blessé. Il a été victime d'une fracture avec son club, Barcelone. Il sera donc forfait au championnat d'Afrique des nations. Les autres joueurs qui rateront le rendez-vous continental sont Makrem Slama également blessé, tout comme Mosbah Sanaï qui va être bientôt opéré en France et Abdelhak Ben Salah. Quant à Oussama Boughanmi, il est suspendu pour avoir été signalé lors de la finale de la dernière édition du championnat d'Afrique des clubs champions face à Ezzamalek. Il a écopé d'une suspension de trois mois.

Au championnat d'Afrique des nations, la Tunisie évoluera dans le groupe A avec l'Algérie, le Gabon (pays organisateur), le Congo et le Cameroun. Le groupe B est composé de l'Egypte, de l'Angola, du Maroc, de la RD Congo et du Nigeria. Voici le calendrier des rencontres de l'équipe de Tunisie au premier tour de l'épreuve :

Le périple de la sélection nationale continuera puisque le sept national mettra le cap sur Barcelone depuis Bucarest. Un dernier match amical est prévu le 11 janvier face au club de Granollers. Le 12 janvier est la date du retour au pays. Deux jours plus tard, soit le 14 janvier, ce sera le départ au Gabon pour participer au championnat d'Afrique des nations. Dix-neuf joueurs sont actuellement sous la coupe du sélectionneur national Toni Gerona et son adjoint Amor Khedhira. Ce sont : Makrem Missaoui, Majed Hamza, Marouane Meggaïez, Chafik Boukadida, Rafik Bacha, Khaled Hadj Youssef, Skander Zaïed, Oussama Jaziri, Youssef Maâref, Mohamed Soussi, Kamel Alouini, Achref Saâfi, Marouane Chouiref, Jihed Jaballah, Hamdi Aïssa, Amine Bannour, Oussama Hosni, Aymen Toumi et Anouar Ben Abdallah.

