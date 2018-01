Sénégal: Rassemblement national des organisateurs privés du Hajj et de la Umrah, mercredi

Dakar — Le Regroupement national des organisateurs privés du Hadj et de la Umrah (RENOPHUS) organise son assemblée générale constitutive, mercredi, à partir de 09 heures, à l'Institut islamique de Dakar, annonce un communiqué.

"Ce regroupement permettra aux voyagistes privés d'échanger, de partager et d'harmoniser leurs actions pour parler d'une même et seule voix en vue d'une meilleure organisation du Hajj ainsi que d'une meilleure collaboration avec les autorités et partenaires du pèlerinage à La Mecque", rapporte le communiqué.

Il présente le RENOPHUS comme "une plateforme qui regroupe tous les organisateurs privés agréés du pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam conviant plus de 10.500 pèlerins à La Mecque, soit près de 90% du quota" du Sénégal.

Cette structure vise ainsi à "créer les conditions pour une bonne organisation du pèlerinage" et à "unir les membres animés d'un même idéal et créer entre eux des liens d'entente et de solidarité".

Elle ambitionne également de "faire de la communauté du Hajj une réalité" et de "mettre le pèlerin sénégalais dans de bonnes conditions pour toutes les formalités du pèlerinage".