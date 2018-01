Tunisie: La galère, jusqu'à quand ?

Samedi, 30 décembre, l'après-midi, dans une station de louage sise à Tunis-ville, une énorme foule faisait la queue dans l'espoir d'avoir un ticket de transport pour renter. Des expressions de déception et d'inquiétude s'affichaient déjà sur le visage de tous ceux qui attendaient leur tour.

Il faut attendre au moins deux heures pour que cela bouge un peu et avoir enfin son ticket ! Pis encore, il n'y a plus de voitures de louage et il faut aussi attendre afin que ces derniers arrivent et mènent les voyageurs à leur destination.

Evidemment, c'est le moment propice pour certains chauffeurs profiteurs d'arnaquer les clients en leur proposant leurs services tout en exigeant d'eux de payer le double des frais de transport!! Une attitude qui a déplu à certains passagers. Pressés et fatigués, ne pouvant plus attendre de longues heures pour pouvoir rentrer chez eux, certains d'entre eux se sont trouvés obligés, contre leur gré de se plier aux exigences de ces individus peu scrupuleux qui tirent profit du malheur des autres et se faire le maximum d'argent. «Je préfère attendre pendant de longues heures ou ne pas rentrer carrément chez moi, que de laisser ce chauffeur sans scrupule profiter de moi !», s'exprimait l'une des filles qui attendaient patiemment son tour depuis une heure pour acheter son ticket au guichet.

Face à cette situation, d'autres passagers ont carrément annulé leur programme et se sont dirigés vers d'autres moyens de transport dans l'espoir de trouver une place sans parler de ceux qui ont reporté leur retour pour la veille du nouvel an.

Idem pour les autres moyens de transport en commun : «C'est complet ! Il faut attendre le prochain train». C'est ce qu'on peut entendre du côté des responsables des guichets après une vaine tentative de trouver un ticket pour l'une des destinations desservies par les bus de la société nationale des transports.

Et c'est souvent lors de ces occasions «spécial fête» que le voyageur peut assister aussi à des scènes de bagarres, à des moments de tensions entre les passagers et les responsables des guichets, des voyageurs qui se précipitent pour avoir des sièges... Un spectacle désolant qui traduit un manque flagrant de civisme !

Le retour et c'est parti pour un autre tour

Après la célébration des fêtes de fin d'année, tous ceux qui doivent rejoindre leur faculté, leur travail... doivent revivre les mêmes souffrances. Les usagers du transport public doivent s'attendre aux retards fréquents des trains, à l'encombrement... Sans parler d'autres problèmes plus graves liés à la sécurité, car, c'est dans de pareilles situations que malfrats et malabars s'activent pour subtiliser les sacs à main, les portables et même des valises.

Nous nous demandons s'il n'est pas temps de remédier à tous ces problèmes d'ordre organisationnel et sécuritaire afin d'assurer un minimum de confort au citoyen ? Jusqu'à quand les usagers des moyens de transport public souffriront de ces retards fréquents, de l'encombrement... ? Verra-t-on un jour la fin de cette galère ?