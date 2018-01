Tunisie: La bonne affaire de l'ESS

Du côté étoilé, Selimène a été le meilleur pointeur (22 points), suivi de Kenouia (15) et Casadi (12).

Pour l'USM, Kael Venales (10) n'a pas livré les moyennes dont il est habitué, alors que Lahiani n'a inscrit que 4 points. Quand on leur ajoute les 4 points de Béchir H'didane, on voit que l'USM n'a pas réussi sur le plan offensif.

Et cela est expliqué aussi en partie par la réussite de la défense de l'ESS. Dans ce choc, Maher Khenfir, l'entraîneur étoilé, a eu le dessus sur son adversaire Z.Cevecic tactiquement. L'USM attendait beaucoup mieux de ce match surtout après la bonne prestation en championnat d'Afrique des clubs. Les cadres de l'USM n'ont pas réussi leur match, contrairement à ceux de l'Etoile. Ce résultat montre que l'ESS a encore son mot à dire dans ce championnat, en compagnie de l'ESR et l'USM. Les prochaines journées vont voir un duel à distance entre l'ESS et son dauphin pour l'octroi de la première place.