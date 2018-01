Tunisie: Cibler les renforts

D'ailleurs, les solutions offensives sont comptées avec les seuls Christopher Munduga, Sassi et Salhi. Après lecture du rendement de l'équipe, les Aghlabides ont libéré plusieurs éléments jugés inutiles.

D'autres joueurs ont débarqué à Kairouan pour prêter main-forte au groupe. Au cours du mercato hivernal, les Aghlabides doivent compenser le départ de Kamerji, Sameti et Khémiri. Il est à rappeler que la JSK est à la recherche d'un buteur racé capable d'emboîter le pas à Munduga et de tirer profit des raids offensifs des Zaïdi, Salhi et Sassi.

Un œil sur les jeunes

Chaque saison, les difficultés matérielles constituent un handicap pour réussir plusieurs recrutements. Les dirigeants aghlabides semblent déterminés à réussir l'équation finances-performance, malgré les critiques agressives et démesurées de la part des supporters du club. En attendant, le staff technique s'est tourné vers les jeunes pour renforcer son effectif. Le coach aghlabide a donné son accord pour l'engagement de certains jeunes talents avec les seniors.

Des jeunes, comme Addami, H. Dahnous, Rebaï, Saïdi et Harbi, ont signé des contrats professionnels. Ils pourraient participer à la prochaine phase du championnat pour intégrer progressivement les seniors et apporter des solutions au staff technique. Et le coach Jalel Kaderi de souligner : «Il est vrai que l'équipe manque de solutions dans certains compartiments du jeu, mais nous devons orienter nos choix et ne pas se hâter. Néanmoins, nous possédons de jeunes talents capables de prêter main-forte à l'équipe senior. Cependant, leur manque de formation et de compétition est un handicap. Nous estimons que leur présence avec les seniors est utile avant de les intégrer progressivement».

Bref, la Chabiba est encore à la recherche des pièces manquantes du puzzle pour remanier le groupe et rectifier le tir à la reprise du championnat.