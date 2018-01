Cameroun: CSPH - Les nouveaux dirigeants en poste

Car il suffirait d'un gros choc sur le marché pour que ces réserves fondent comme neige au soleil et que l'édifice s'en trouve ébranlé. Donc, prudence et Vigilance », a recommandé le PCA aux nouveaux patrons de la caisse.

Ils ont été installés par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, par ailleurs président du conseil d'administration (PCA) de l'entreprise. Laquelle a pour mission, entre autres, d'assurer la régulation des prix des produits pétroliers, à travers la prise en charge, partielle ou totale, du différentiel de prix et de veiller à l'approvisionnement régulier des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national, au travers de la régulation des stocks et des prix.

Okie Johnson Ndoh et Manzoua Véronique, veuve Moampea Mbio, nommés par décret du président de la République, du 11 décembre 2017, respectivement aux postes de directeur et de directeur adjoint de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures (CSPH), ont pris fonction vendredi 15 décembre dernier à Yaoundé.

Le directeur et son adjoint ont été installés vendredi 15 décembre dernier par Luc Magloire Mbarga Atangana, PCA de l'entreprise, qui leur recommande prudence et vigilance.

