Afrique du Sud: Grave sécheresse dans la ville du Cap

Cela fait des mois que les habitants sont incités à économiser l'eau autant que possible et les touristes qui sont nombreux à visiter la ville à cette période de l'année, sont également prévenus. Désormais, la consommation d'eau est limitée à 10 500 litres par foyer. Les contrevenants verront leur domicile équipé d'un matériel de contrôle automatique.

Le niveau des barrages est critique. Ceux-ci sont encore remplis à environ 35 %. Mais si le niveau tombe au-dessous de 13 %, il ne sera plus possible d'approvisionner la ville en eau. Du coup, les autorités se préparent. Le jour où les robinets ne couleront plus, la police et l'armée seront déployées pour approvisionner 200 points d'eau à travers Le Cap.

