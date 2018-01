Cote d'Ivoire: Jet des pétards - Séri Joël, Salif Ousmane et Konaté Yacouba perdent huit doigts de la main

Le Chu de Yopougon, clou de cette tournée qui a eu pour différentes autres étapes les hôpitaux généraux de Bingerville, et de Marcory, a aussi enregistré des blessés par pétards. Le cas le plus critique a été celui de Séri Joël, cet élève de 22 ans qui a pourtant voulu jouer les bons samaritains en volant au secours d'une dame qui a reçu une salve de pétards. C'était à Niangon nord à droite.Se servant de ses mains pour l'en débarrasser, il a perdu suite à l'explosion quatre doigts de sa main droite.

Si dans les urgences chirurgicales du Chu de Cocody, un enfant vivant à Abobo qui s'est fait un œil au beurre noir par les pétards a pu être rapidement pris en charge et a pu regagner la maison familiale, à l'hôpital général de Port-Bouët, le corps médical était face à un drame. Il devait sauver Salif Ousmane, né en 1985 et vivant à Gonzagueville. Ce dernier a eu trois de ses doigts ravagés par l'explosion d'un pétard dont il voulait se saisir pour riposter à une attaque.Il avait la main droite dans un bandage maculé de sang.

Si elle a pu constater dans les urgences médicales et chirurgicales, puis dans les salles d'accouchement ou salles de suite de couches, que la situation était assez calme, parce qu'il n'y avait pas eu de grands blessés de la voie publique, son indignation était en revanche à la hauteur de sa grande surprise. Si la route n'a pas tué ni fait de blessés graves, la grande imprudence des enfants et jeunes gens qui prennent plaisir à être de grands acteurs de la foire des pétards, a fait des victimes qui seront marquées à vie dans leur chair.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, le Dr Raymonde Goudou Coffie, a effectué sa traditionnelle visite des Centres hospitaliers universitaires et des Hôpitaux généraux du District d'Abidjan, dans la nuit de la Saint Sylvestre.

