Cote d'Ivoire: Réveillon de la Saint Sylvestre - La grande vigilance des FDS à Touba

Au centre-ville, aux alentours du célèbre rond-point, lieu de forte affluence, un cargo militaire et un véhicule de transport des troupes appartenant à l'escadron de la gendarmerie, sont positionnés. Par un tel déploiement, les différentes forces n'entendaient céder aucune portion de terrain aux personnes malveillantes ou de mauvais acabit. Ce sont des populations rassurées par la présence remarquée des agents de sécurité qui ont pris d'assaut les maquis et autres espaces sonorisés pour entrer en fanfare dans la nouvelle année 2018.

Des policiers, gendarmes et militaires, prêts à secourir les fêtards, étaient postés aux carrefours et points stratégiques de la ville. Des patrouilles motorisées et pédestres faisaient partie de la stratégie de sécurisation mis en place par les chefs des grands commandements.

