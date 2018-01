Cote d'Ivoire: Alépé - L'ouverture des voies bloque le lotissement d'Allosso 1

Récemment, à l'occasion de la 11è édition du festival de pirogue, nous y sommes rendus. A notre arrivée à 20h (nous sommes partis d'Alépé à 16h), le village grouillait encore de monde. Des maquis-bars installés ça et là pour la circonstance à la faveur des fêtes de fin d'année et du festival, distillaient de la musique. Mais derrière cette ambiance apparente, se cachent des difficultés que nos interlocuteurs n'ont pas hésité à évoquer.

Allosso 1 est un village de près de 2000 âmes situé à une soixantaine de Km d'Alépé, chef-lieu du département, dans la sous-préfecture d'Allosso. Son accès est un véritable parcours du combattant à cause de l'état défectueux de la route. Le seul véhicule de transport qui assure la liaison entre ce village et Abidjan, le quitte entre 4h et 5h du matin pour y revenir après 22h.

