Ile Maurice: Météo - de la pluie et des rafales de 60 km/h attendues

Des nuages associés à une perturbation tropicale affecteront plusieurs régions au cours de l'après-midi de ce mardi 2 janvier.

Des averses sont attendues sur le plateau central et à l'Est. La station météorologique de Vacoas prévoit que la pluie sera plus intense tard dans la soirée.

De plus, le vent augmentera graduellement au cours de la journée. Des rafales de l'ordre 60 km/h sont attendues dans certaines régions. La présence de cette perturbation très loin au nord de Maurice affectera aussi la mer, qui sera agitée à l'Est et au Sud. Il est déconseillé de sortir en mer. La température maximale variera entre 27 ° et 33 °.

Par ailleurs, la perturbation tropicale n'a montré aucun signe d'intensification au cours de la journée d'hier, précise un prévisionniste de Vacoas. Les simulations numériques annonçaient qu'elle allait passer au stade de tempête tropicale en ce début de janvier, mais elles se sont trompées.

La station météorologique demande au public d'être prudent quand il consulte les sites Internet en raison de l'inexactitude de certains modèles numériques qui «ne prennent pas en considération les conditions en temps réel pour faire des prévisions».