Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - Les sportifs font le "show" à la place de l'indépendance

Notons que ces journées sportives dont le but principal n'est autre que la mobilisation de la population de la cité balnéaire autour des idéaux communs (la paix le rapprochement et la cohésion sociale) ont fermé leur porte par un match de Maracana.

Pour cette ouverture de la première édition, l'organe sportif de la mairie de Grand-Bassam a réussi à réunir sur la piste du cross à la place de l'indépendance plus de 5OO athlètes amateurs (hommes, dames, jeunes et vétérans).

C'est autour du terme « Cohésion sociale » que le comité sportif de la commune de Grand-Bassam a ouvert sa saison sportive 2017-2018. Ces journées qui ont débuté le 30 décembre par un cross-populaire sur une distance de 2,5 km et d'une compétition de tour cycliste, ont pris fin le dimanche 31 décembre 2017 au carrefour jeunesse. Et cette dernière journée a été meublée par un match de Maracana doté du trophée Georges Philippe Ezaley.

