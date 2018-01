Burkina Faso: Saint-Sylvestre 2017 - La mairie centrale offre un grand concert aux Ouagalais

Une résidente de Tanghin dans l'arrondissement n°4, Mariam Sawadogo, a traduit sa joie et a remercié la mairie centrale pour avoir organisé ce concert de fin d'année pour le public. « Je souhaite que le maire multiplie ces genres d'initiatives parce que c'est l'occasion pour nous de connaître nos artistes », a- t-elle ajouté. Même son de cloche pour Alidou Compaoré, résidant à la trame d'accueil de Ouaga 2000 qui a salué l'initiative de la mairie à sa juste valeur. Il a souhaité que l'année 2018 soit celle de la joie et de la paix pour le Burkina Faso. Rendez-vous a été pris pour la fin de 2018 en vue de sacrifier à la tradition.

Minuit s'est affiché sur l'horloge de la marie centrale et le basculement en 2018 est effectif. La sirène a retenti et un spectre de feux d'artifices de toutes sortes s'est dégagé du ciel pour une quinzaine de minutes, entraînant dans l'euphorie, le public. Le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Beouindé, a indiqué qu'une année s'achève et qu'une autre commence. « C'est une occasion d'être là avec mes concitoyens pour entrer dans la nouvelle année 2018 », a-t-il déclaré. Il a aussi souligné que le Conseil municipal fait de chaque 31 décembre, un rendez-vous privilégié de réjouissances pour les citoyens. Armand Beouindé a rendu un vibrant hommage aux forces vives de sa ville qui, a-t-il dit, se battent jour et nuit pour que le vivre-ensemble soit toujours une réalité. Il a en outre condamné les attaques terroristes survenues dans la capitale burkinabè et signalé que malgré tout, Ouagadougou reste debout pour retrouver son lustre d'antan.

La tradition a encore été respectée le dimanche 31 décembre 2017 à l'Hôtel de ville de Ouagadougou. En effet, la mairie a organisé un concert géant à l'endroit des Ouagalais pour leur permettre de clôturer l'année en beauté. Venus des quatre coins de la capitale, les ‘'fêtards" ont savouré la musique moderne et traditionnelle du terroir et de la Côte d'Ivoire. Sur un grand podium dressé à cet effet, à la place des Cinéastes, une vingtaine d'artistes-musiciens du Burkina ont presté. Ce public des grands jours a été tenu en haleine par, entre autres, Prince Zoetaaba, Bebeto Bongo, la troupe Naaba Yadéga, la chorale Elite de Ouagadougou, Smockey, Floby, Alif Naaba, Bil Aka Kora, Sana Bob.

