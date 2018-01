Burkina Faso: Présidence du Faso - Les enfants du personnel en fête avec le couple présidentiel

Le comité de gestion de la Mutuelle des travailleurs de la présidence du Faso a organisé, le samedi 30 décembre 2017 à Kosyam, une fête à l'occasion du nouvel an à l'intention des enfants du personnel de la présidence.

Les enfants du personnel de la présidence du Faso n'oublieront pas l'après-midi du samedi 30 décembre 2017. Pour cause, ils ont fêté, à l'occasion du nouvel an, au palais de Kosyam en compagnie du Chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré et de son épouse. Cette fête, organisée par la Mutuelle des travailleurs de la présidence du Faso a été une occasion pour les tout-petits de s'égayer à travers une série d'animations sous un rythme musical bon enfant. Pour le représentant du président du comité de gestion de la Mutuelle des travailleurs de la présidence du Faso, Alassane Néya, cette initiative vise à donner aux enfants la joie, le bonheur et surtout leur témoigner l'amour. Un message bien reçu par les bénéficiaires.

«Nous savons que cette fête a été organisée pour nous montrer encore une fois de plus que vous pensez toujours à nous. Nous vous en sommes très reconnaissants», a déclaré la représentante des enfants, Grâce Athalante Nikièma. Nous savons, a-t-elle poursuivi, que les parents attendent quelque chose de nous en retour. «Mes camarades et moi, nous nous engageons à être sages à la maison comme à l'école, à bien travailler, à respecter nos maîtres et maîtresses, à respecter nos camarades, à être polis avec tout le monde en 2018», a soutenu Mademoiselle Nikièma.

Si vous respectez ces engagements, a relevé le chef de l'Etat, je vous assure que la fête sera plus belle l'année prochaine. A l'endroit des organisateurs, le président du Faso a loué leur noble initiative. «Nous sommes tous pris à des charges qui font que nous sommes loin de nos enfants et il est toujours bon que chaque année, nous puissions nous retrouver pour fêter avec eux, les voir s'épanouir devant nous avec toute la simplicité qui caractérise les enfants», a-t-il indiqué. Le président Kaboré a en outre présenté ses vœux de santé, de travail et de bonheur aux enfants ainsi qu'à leurs parents pour l'année 2018.