Congo-Kinshasa: Kinshasa reprend ses esprits après la répression des marches du 31 décembre

Selon l'abbé Ndongisila, trois fidèles ont été arrêtés dans cette intervention avant d'être relâchés. « Il paraîtrait que des gens étaient cachés ici. Et pourtant non, ce sont des chrétiens normaux qui étaient là, qui avaient peur de sortir à cause des gaz [lacrymogènes, ndlr]. Ils ont jeté des gaz, dont ils ont eux-mêmes été victimes. C'est moi qui ai donné de l'eau aux policiers ! Nous voulons que la justice soit faite par rapport à ce qui s'est passé. Et nous voulons aussi que l'Etat comprenne qu'aucune nation ne peut aller de l'avant sans justice et sans paix ».

« Des chrétiens étaient là, par peur de rentrer à la maison et la police est entrée [...] pour arracher les téléphones et l'argent, raconte-t-il. Ceux qui veulent avoir des preuves n'ont qu'à venir voir comment ils ont tiré sur nos vitres. Ils ont pillé les paroissiens, ils ont tabassé les gens dans la parcelle, dans l'église. Ils ont tiré, il y a eu des vitres cassées. »

Il demande désormais justice et une enquête sur le comportement de la police. Selon ses déclarations, celle-ci est revenue dans sa paroisse vers 14 heures, après la manifestation, et s'en est pris violemment aux fidèles qui s'y étaient réfugiés.

