Cote d'Ivoire: Prix Nova des acteurs de développement - Coulibaly Sounkalo désigné meilleur maire du Hambol

Selon Okoué Laurent, président du jury, ces lauréats ont été sélectionnés sur la base des critères, tels que l'innovation, l'originalité au niveau du management, la gestion de la subvention étatique, le développement de proximité et la diversification des actions. Initiateur de ce prix, Ambroise Tié Tié a indiqué que ce prix se veut un instrument d'évaluation et de promotion.

Cinq autres personnalités ont été honorées dans les catégories « conseils régionaux », « manager des services publics et d'organisations professionnelles » et « secteur du développement durable et changement climatique. »

Célébrer les acteurs de développement qui se sont distingués par leurs efforts à offrir aux populations le développement et l'épanouissement. C'est le sens du Prix Nova des acteurs du développement. Pour sa première édition, ce prix a distingué dix personnalités pour leurs actions et efforts en faveur du développement de leur localité.

