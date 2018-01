Bénin: Un militaire en cavale après avoir séquestré son supérieur

La même source révèle que l'officier en cause a un passif. Il est interdit de missions onusiennes et a fait l'objet de punitions par le passé.

Quatre hommes l'accompagnent dans son aventure. Mais leur véhicule tombe en panne. Ils font alors demi-tour, retournent à la base, se présentent à leur chef entre-temps délivré par ses hommes et restituent armes et munitions.

Le 1er janvier a été agité au camp militaire de Kandi, à 630 kilomètres au nord de Cotonou. Désiré Azatassou, commandant adjoint du 7e bataillon interarmées, a séquestré son supérieur et tenté de s'autoproclamer chef. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il a donc pris la suite et est activement recherché.

