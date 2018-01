Cote d'Ivoire: Le premier ministre - "De nouvelles constructions vont démarrer à partir de l'année 2018"

Je voudrais saluer tous les ministres qui se sont succédé à la tête de ce département sensible du logement. J'ai cité madame Kaba Nialé, les ministres Sanogo Mamadou et Gnamien Konan. Ce n'était certainement pas évident! Il fallait tout redéfinir. Pendant une longue période, le gouvernement n'était plus impliqué dans la réalisation des logements sociaux.

Mais je tiens à féliciter et à encourager l'engagement tout particulier de mon jeune frere, le ministre de la Construction, De Isaac, pour l'accélération de ce projet à fort impact social qui correspond à une grande attente du peuple et à un grand engagement du président de la République.

Merci et félicitations Isaac pour ce coup d'accélérateur qui a été donné à ce programme qui permet aujourd'hui de procéder à la remise de ces 4000 logements.

J'associe à ces félicitations les opérateurs économiques du secteur du bâtiment et de la construction ainsi que les banques qui ont bien voulu s'impliquer dans la mise en oeuvre de ce projet.

Je félicite tout particulièrement la conscience de nos concitoyens qui ont cru à ce programme initié par le président de la République en vue d'améliorer les conditions des Ivoiriens. J'ai pu constater à mon arrivée l'expression sur les visages, le bonheur que représente cette cérémonie (...).

Mesdames et messieurs, la croissance démographique qu'a connu notre pays dans les années 2000 ainsi que le manque d'investissements pour appuyer la demande de logements et particulièrement en Abidjan a créé un déficit.

C'est pour faire face à ce déficit que le président de la République, dès son accession au pouvoir en 2011, a fait du logement une priorité à travers le lancement du programme présidentiel de construction de 60 000 logements sociaux. Cette ambition a été portée en 2016 à 150 000 logements à l'horizon 2020.

Ainsi la construction de 111 000 logements a été lancée sur les sites de Songon, Bingerville et de Modeste. Pour soutenir la mise en oeuvre de ce programme, le gouvernement a déployé d'importants moyens.

Il s'agit de la facilitation de l'acquisition de réserves foncières avec plus de 10 milliards d'acomptes payés au titre de purge des droits coutumiers, le financement des VRD primaires à hauteur de 35 milliards de francs CFA, l'octroi d'exonération fiscale aux promoteurs immobiliers. Ces efforts représentent 30% du coût des logements.

Le gouvernement est conscient des importants défis qui restent encore à relever pour accélérer la mise en œuvre et atteindre l'objectif des 150.000 logements. C'est pourquoi, au cours du conseil des ministres du 15 décembre dernier, des mesures visant à accélérer ce programme ont été prises.

Je voudrais citer la communication des ressources nécessaires à la solde des purges des droits coutumiers, l'accélération des travaux d'achèvement des VRD primaires, l'octroi aux promoteurs performants du foncier nécessaire à la poursuite de leurs activités.

Toutes ces opérations passent par la sécurisation et la maitrise du foncier urbain gage de succès de toute opération immobilière avec une forte implication du secteur bancaire dans le financement du programme, l'industrialisation de la chaîne de production, la vulgarisation d'investissement dédiés au secteur et enfin le recours aux opérateurs performants avec une capacité technique et financière accrue.

Toutes ces mesures doivent permettre d'aboutir à une politique sociale et inclusive du logement dans notre pays. (...) Je peux vous rassurer que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour aboutir à ces objectifs quantitatif énumérés ci-dessus.

Au-delà de la mise à disposition de ce logement, le président et le gouvernement vous exhorte à faire de ces cités le creuset du vivre ensemble. Je voudrais vous inviter à prendre soin de vos habitations et de votre cadre de vie et faire de vos cités des lieux où il fait bon vivre et où règne la paix.

C'est pourquoi nous vous encourageons à vous constituer en syndics de copropriété pour une gestion harmonieuse et éviter le désordre que nous observons dans le logement dans certaines cités.

Je voudrais vous inviter dans cette démarche, celle de la copropriété.(...) Je tiens à rassurer à travers vous tous les autres acquéreurs qui n'ont pas encore reçu leurs clé. Le ministre de la Construction ne vous a pas oubliés ; le gouvernement ne vous a pas oubliés.

Plusieurs logements sont en cours de finition, de nouvelles constructions vont démarrer à partir de l'année 2018. Tous les souscripteurs, je dis bien tous les souscripteurs seront servis dans les mois à venir. Je vous invite donc à la patience.

Quant à vous chers opérateurs du secteur, vous avez d'importants défis à relever notamment la production rapide de logements de qualité en phase avec le mode de vie des populations ivoiriennes.

Je vous encourage donc à poursuivre vos efforts aux côtés du gouvernement pour que nous puissions relever tous ces défis qui se résument en la production de logements décents pour chaque Ivoirien.

Aux responsables des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, je voudrais particulièrement vous inviter à vous investir davantage dans le financement des programmes immobiliers.

Les besoins pour la réalisation du programme sont estimés à plus de 1700 milliards de francs CFA et ne peut se réaliser à partir des seules ressources des acquéreurs. Le gouvernement a décidé de vous responsabiliser davantage dans le financement des programmes immobiliers. (...) l'État est prêt à jouer sa partition.

Aux agents des administrations publiques, je voudrais vous inviter à faire preuve de professionnalisme et de probité dans la conduite de cet important programme notamment dans la production et délivrance des actes de propriété. »