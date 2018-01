Mali: Lancement du 3ème opérateur de téléphonie - ATEL Mali ambitionne d'offrir plus de qualité

Lors du lancement du 3ème opérateur de téléphonie le jeudi 28 décembre 2017 à Bamako, les responsables de la société ATEL -Mali ont promis d'opérer des changements notables dans le secteur des télécoms au Mali. Ce qui passe par l'offre d'un service de qualité et la réduction du coût.

Ce 3ème réseau de téléphonie au Mali a été lancé sous la marque commerciale Télécel et la plage 5, en ce sens que le premier numéro commence par 5. Présidant la cérémonie de lancement, le ministre de l'Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touréa rappelé que la libéralisation des télécommunications relève de la volonté des plus hautes autorités. Pour lui, l'avènement de cet opérateur est un signal fort pour ceux qui croient au Mali.

Evoquant les attentes desconsommateurs, il s'est exprimé en ces termes : « Nous ne doutons pas du respect du cahier de charges par votre société ». En cela, la direction générale de la société ATEL Mali ambitionne de révolutionner à travers son slogan : « Offrir plus ». Pour ce faire, le directeur général Souleymane Diallo a fait savoir que la société dispose de la dernière génération de technologie de 3G+. Et d'affirmer que leur volonté est d'offrir le meilleur service. Selon lui, le réseau Télécel met à la disposition de la population malienne des services de téléphonie et d'internet de très haute qualité et d'une grande fluidité.

Il a indiqué que « l'objectif de la société ATEL -Mali est de devenir le premier opérateur par la qualité du service. Si le rôle des technologies de l'information et de la communication dans le développement du Mali est établi, l'exploitation de la licence globale de ATEL -SA est à juste titre un véritable projet de développement en considération des investissements importants pour l'installation et l'exploitation du réseau... ».

Annoncé pour fin 2011, le démarrage des activités d'ATEL-Mali a connu du retard.