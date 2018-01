Sénégal: Sinistrés du pavillon Vert en 2015 - Indemnisation

Sinon, à chaque Fidak, les sinistrés vont continuer à réclamer leurs droits. On se souvient encore de la menace brandie par le porte-parole de l'association, Amadou Thiam et ses camarades qui avaient promis de s'opposer à l'organisation d'une foire ou salon au Cices, tant qu'ils ne rentreront pas dans leurs fonds.

Malheureusement, cette affaire est devenue complexe au vu des estimations des pertes de part et d'autre. Avec un gap de 500 millions de FCfa entre les deux évaluations, il y a lieu de procéder au plus vite à un arbitrage pour tourner la page de l'indemnisation des victimes du pavillon Vert.

Cette situation donne une mauvaise image à la Fidak et pour notre pays. Dans un souci de développement économique et de promotion de la Fidak, les victimes devraient rentrer dans leurs fonds depuis fort longtemps.

