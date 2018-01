Mali: Des associations dénoncent une augmentation des violences conjugales

« Il nous faut des lois, des politiques du gouvernement pour vraiment amener les Maliens à aller dans le sens du changement et à lutter contre l'impunité, car le problème au Mali c'est que les auteurs se sentent libres de se promener et de récidiver, parce que justement il n'y a pas de dispositif qui les freine », déplore Maimouna Diocounda Dembélé, responsable du volet prévention des violences basées sur le genre, du réseau Avocats sans frontières.

Mais pour Fatoumata Harber, enseignante et militante des droits de l'homme, en plus de l'impunité, d'autres causes existent : « La femme est vue dans nos traditions comme juste un souffre-douleur, une femme qui devrait selon le Mougnou ni Sabali accepter de se faire frapper pour le bonheur de ses enfants ».

Peu de chiffres et d'études existent concernant les violences basées sur le genre. Mais pour les professionnels de la santé et les associations encore trop peu de cas sont signalés.

L'assassinat par son mari d'une standardiste de la présidence dans la nuit du 28 au 29 décembre a déclenché de fortes réactions au Mali. Militants des droits de l'homme et organisations de la société civile dénoncent une augmentation et une banalisation des violences conjugales.

