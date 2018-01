Afrique du Sud: Ryk Hattingh - Mort d'une grande gueule

Ryk Hattingh et sa famille ont déménagé, ne supportant plus la violence, l'inefficacité des dirigeants, la « zimbabwisation » de l'Afrique du Sud. Le livre lui vaudra le prix Kyknet-Rapport 2017.

Die skrywer van Huilboek is vanoggend oorlede. In memoriam Ryk Hattingh (26 Jul. 1957 - 10 Okt. 2017) #RykHattingh https://t.co/xBKe0eZmdI pic.twitter.com/n7wpLrRPYK

Ryk Hattingh est mort d'une crise cardiaque et d'une tristesse refoulée. Cela faisait longtemps, du côté de Johannesburg, qu'on ne voyait plus sa grande carcasse et son regard prompt à la colère.

