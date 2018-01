Cote d'Ivoire: Célébration de la Saint Sylvestre - Les abidjanais s'éclatent

Adieu 2017. Depuis 48 heures, la nouvelle année a ouvert ses portes. Comme il est de tradition, à l'instar des populations du monde entier, des Abidjanais ont célébré les premières heures de 2018. Et chacun y est allé de sa manière ; l'essentiel est d'entrer avec joie dans la nouvelle année.

Dimanche 31 décembre 2017, il est 19h30, plus que quelques heures avant d'entrer dans la nouvelle année. Chez Ange, salon de coiffure situé au quartier Sopim de Koumassi, un attroupement inhabituel.

Des jeunes filles venues se faire belles, attendent leur tour de passage. Ange Koffi et ses six « apprenties coiffeuses » sont à la tâche. « Beaucoup de femmes aiment se coiffer au dernier moment.

Nous allons tout faire pour les satisfaire », rassure-t-elle, sourire aux lèvres. Au quartier Divo voisin, Mme Bony, elle, perd patience. « Voilà plus de deux heures que j'attends. J'avais pourtant appelé la patronne qui m'a dit de venir.

Je ne peux plus attendre. Je dois être à la messe à 20h. Je suis obligée de mettre une perruque », se résigne-t-elle avant de quitter les lieux, non sans marmonner des paroles de colère. Autre lieu, même galère. Marcory, non loin de l'église Sainte Bernadette, un autre spectacle nous accueille.

Ici, la clientèle est constituée d'une trentaine de jeunes gens dont l'âge oscille entre 15 et 25 ans. Ils sont tous assis devant le salon de coiffure Class'C. Au fur et à mesure que les clients arrivent, ils sont priés de s'inscrire dans un cahier.

« Nous coiffons par ordre d'arrivée. Pour ne pas créer de palabres inutiles, nous faisons enregistrer nos clients que nous appelons à tour de rôle », explique le jeune qui tient en main le cahier. Dans le salon, règne une chaleur étouffante. « Malgré la climatisation, il fait très chaud aujourd'hui.

Cela est dû au fait qu'il y a plus de monde que d'habitude », justifie le jeune Koné, un habitué des lieux. Cependant, ces difficultés n'empêchent pas les Abidjanais de s'éclater. Et pour célébrer la Saint Sylvestre, chacun y va de sa manière. Un groupe dans les maquis et bars, un autre dans les églises et un autre au Plateau.

Bien entendu, certains ont préféré fêter chez eux. « Moi, à mon âge, je préfère fêter en famille. Depuis plus de quatre ans, c'est ce que je fais », relève Kamagaté Moussa de la cité Houphouët-Boigny de Koumassi, avec qui nous avons échangé peu avant 18h, avant de commencer notre randonnée.

Convergence vers le Plateau, show dans les maquis et prière dans les églises Au Plateau où notre équipe de reportage arrive peu après 21h40, c'est quasiment le calme plat. A la place de la République au Plateau, seules quelques vendeuses de jus et des jeunes sont visibles. Mais, leur rang va grossir au fil des minutes.

En effet, au niveau de la cathédrale, nous sommes attirés par un grand rassemblement d'hommes et de femmes. Pendant que les uns prennent la direction de la cathédrale Saint Paul, d'autres disent avoir marqué juste une pause avant leur destination finale qui est la place de la République.

C'est le cas de la famille Konaté. « Je suis venu avec ma petite famille. Nous allons voir les feux d'artifice. Mais avant, nous allons faire quelques photos avant de progresser », indique-t-il.

En direction d'Adjamé, au niveau du Musée des civilisations, nous rencontrons plusieurs personnes qui se dirigent à pied vers la place de la République, les principales artères du centre des affaires étant fermées à la circulation.

Leur nombre devient de plus en plus impressionnant sur le parcours qui nous conduit sur le boulevard Nangui Abrogoua.

Même si les commerces à cette heure-ci sont fermés, l'endroit grouille de monde. Nous nous rendons compte que c'est par cette voie que beaucoup de personnes veulent atteindre à pied la place de la République.

A Cocody, où nous arrivons ensuite, c'est plutôt en grand nombre que les populations ont pris d'assaut l'église Saint Jean pour confier la nouvelle année à Dieu.

Ils sont imités par les fidèles de Marcory, notamment à l'église Sainte Thérèse. Quant aux maquis et autres bars, on le verra, ils ont réalisé de bonnes affaires, en attestent certains faits.

Carrefour Fanny : il est 1h30 mn. Tenant à peine sur ses jambes, certainement du fait de l'effet de l'alcool, une jeune fille lance un long juron à un chauffeur de wôrô- wôrô qui refuse de s'arrêter à son niveau.

« Ces gens-là, ils ne savent pas que nous sommes dans une nouvelle année. Ils continuent de faire leur petit malin », lâche-t-elle, la langue très lourde.

Au maquis Petit Noé et le Boucan, la musique est distillée à fond au point de faire péter les baffles. Bouteille de bière en main, des jeunes esquissent des pas de danse au son de certains tubes en vogue.

Même constat à Luxury Cave, au terminus 32, où par manque de places assises certains clients préfèrent rester debout, avec l'espoir que d'autres libéreront leur siège à leur profit.

L'ambiance sera la même jusqu'au petit matin. A la cave chez le Bourgeois, à la cité Félix Houphouët-Boigny, les derniers clients jusqu'à 9h le lendemain n'ont pas quitté les lieux.

Le grand commandement sur le terrain Peu avant la soirée de la saint Sylvestre et pour s'assurer du bon fonctionnement du système de sécurité, le grand commandement de l'armée était à la tâche.

En effet, avant la visite de terrain, le général de corps d'armée Touré Sekou, chef d'état-major général des Forces armées de Côte d'Ivoire, accompagné du commandant supérieur de la gendarmerie et des commandants de certaines forces, se sont retrouvés à la salle de conférence de l'état-major du camp Gallieni d'Abidjan Plateau.

Pendant plus de 30 minutes, au dire du chef d'état-major général de l'armée, ils ont fait le point de la situation avant de se déployer sur le terrain. « Pour cette fin d'année, il s'agit de l'Opération Mirador 2017.

Elle a pour mission de sécuriser les fêtes de fin d'année. Il est de tradition depuis 2011 que les grands commandements ce jour-là, fassent le tour des différents PC (Postes de contrôle, ndlr) et des différents sites pour s'enquérir de la situation sur le terrain », a-t-il dit.

Concernant le premier point de la situation au niveau du PC principal, selon le général Touré Sekou, toutes les dispositions étaient prises pour que les fêtes soient sécurisées, afin que les populations vaquent à leurs occupations et que les festivités se déroulent dans les meilleures conditions.

Au total, ce sont 16.700 policiers, gendarmes et militaires qui ont été engagés sur toute l'étendue du territoire.