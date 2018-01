Tunisie: Encouragement pour investir dans l'industrie automobile

C'est dès aujourd'hui que l'Assemblée relance son action de finalisation et de parachèvement des… Plus »

La Tunisie a opté, dans le cadre de l'encouragement de l'investissement local et étranger, pour les secteurs à haute valeur ajoutée comme celui de l'industrie automobile qui a des impacts positifs sur les exportations et l'emploi. Les promoteurs peuvent profiter des avantages que comporte la nouvelle loi sur l'investissement et contribuer ainsi à la croissance économique de la Tunisie, tout en améliorant leurs revenus.

D'autres actions similaires seront organisées en 2018 pour cibler la diaspora tunisienne établie en Allemagne. Les Tunisiens résidant dans cette région sont en mesure de créer des projets en Tunisie en mettant à profit leur expérience et leur savoir-faire acquis depuis des années. Ils pourront ainsi générer de nouveaux postes d'emploi dans les différentes régions tunisiennes, en matière de réparation automobile ou autre activité liée à ce secteur prometteur et à forte valeur ajoutée.

Une série de réunions avec des membres de la diaspora tunisienne participant à cet événement a eu lieu et des contacts intéressants ont suivi. Il est à rappeler également que la région du Bade-Wurtemberg est dotée des unités de construction automobile les plus importantes au monde, dont les marques Daimler (incluant Mercedes-Benz), Porsche ainsi que le Groupe Bosch.

