Tunisie: Projet d'un superbe complexe socioculturel pour enfants

El Menzah VI verra l'édification d'un centre d'enfance d'animation socioculturelle. Il s'agira d'un lieu de rencontre de nos enfants où ils joindront l'utile à l'agréable, à travers des programmes bien fournis et variés de loisirs et d'éducation.

Des ateliers d'initiation artistique

Cet espace sera propre à encourager les enfants y convergeant à développer et affiner leurs talents, à travers la participation à des ateliers d'initiation et de perfectionnement artistiques dans les divers secteurs d'activité répondant à leurs vocations.

Parmi les principaux objectifs du futur nouveau-né de la commune de l'Ariana :

- Encourager et promouvoir l'activité culturelle dans le milieu de l'enfance.

- Fructifier les loisirs et les ambitions de l'enfance et de la jeunesse.

- Instaurer un dialogue enrichissant entre enfants et développer chez eux les notions de la responsabilité, de solidarité, etc.

- Inculquer chez eux le patriotisme et la fierté d'appartenir à leur pays, pour en faire plus tard des boucliers bénévoles et vigilants lorsque l'intérêt de leur patrie est en jeu.

- Vulgariser l'enfant avec les nouvelles technologies et les techniques modernes de la communication.

Une liaison harmonieuse avec la placette

Le centre d'enfance sera édifié tout près de la circonscription communale d'El Menzah VI. Il comprendra essentiellement :

- Un foyer devant abriter un hall destiné à accueillir tous genres de manifestations culturelles, telles que les expositions artistiques.

- Une salle polyvalente destinée à abriter les différents événements tels que les séminaires, les réunions d'information, etc.

- Des salles prévues pour les activités des clubs dans leurs diverses spécialités culturelles et éducatives.

L'accès au terrain se fera par la rue Tahar El Lammi. L'édifice sera imposant et repérable à partir de la placette centrale d'El Menzah VI (en face de la grande surface). Il donnera sur cet espace public de façon à ce qu'on puisse exploiter la présence de ce centre dans les diverses grandes manifestations culturelles.

Concernant les composantes du projet, l'on apprend qu'il englobera un hall de 60 m2 de superficie, d'une salle d'attente de 30 m2, d'une buvette (avec office) de 20 m2, du bureau du directeur (15 m2, de deux bureaux administratifs de 12 m2 chacun, d'une infirmerie (10 m2) et d'un bloc sanitaire de 6 m2 scindé en deux parties (hommes et dames). Quant à la salle polyvalente de 100 m2 de surface, elle servira à abriter les grands événements occasionnels, les animations culturelles, etc. Cette salle comprendra deux bibliothèques, d'une superficie globale de 60m2, et un magasin de 15 m2.

Un club pour chaque art

Les salles d'activités des clubs profiteront aux spécialités ci-après : l'informatique auquel on réservera une superficie de 15 m2, les sciences (30 m2), le dessin (30 m2), la danse (30 m2), le théâtre (30 m2), la poterie et les activités artisanales (30 m2), la musique (30 m2), le coran (30 m2), la gymnastique et l'aérobic (30 m2), les jeux intellectuels, tels que les jeux d'échec (30 m2), etc.

A préciser que la surface utile sera de 395 m2. Le budget alloué à ce projet est de l'ordre d'un milliard de nos millimes (chiffre préliminaire donné à titre indicatif). Sachant que le jury constitué pour dire le dernier mot sur le meilleur plan architectural a retenu l'architecte du centre (auquel on a décerné le premier prix) parmi 16 candidats présentés au concours.

Aux dernières nouvelles, l'appel d'offres afférent à la réalisation du projet a été lancé ces jours-ci. Si tout va bien, les travaux seront entamés d'ici l'été prochain. Et le centre ouvrira ses portes et accueillera à bras ouverts nos «bambinos» huit mois après.

Savoir-faire la vedette de demain

Cela dit, c'est en amont et au niveau de l'âge d'enfant qu'on peut préparer l'adulte et le bon citoyen de demain et la Tunisie du futur. C'est à cette étape de la vie qu'il est aisé de façonner, modeler et «sculpter» l'être humain, en faire une bonne pâte et le vacciner contre les dérapages et la dérive. Qui aujourd'hui secouent notre société et lui causent un tort incommensurable par la faute de ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'être bien encadrés et assistés à un âge précoce. Car, sitôt cet âge dépassé, la pâte sera dure et difficile à remodeler et refaçonner...

Tenez, par exemple, en sport collectif, l'équipe qui néglige sa pépinière (catégories école et minime surtout), tirant sa gloire des performances et des prouesses de l'équipe seniors, n'a aucun avenir et est condamnée au déclin.

Puisse enfin ce genre de complexes pour enfantes faire tache d'huile dans nos mur. Cela nous permettrait de découvrir à temps, les doués et les talents pour les aider et les encadrer, et leur permettre de développer leurs vocations artistiques innées. C'est de cette façon et de ce travail en amont qu'on pourrait voir, en aval proliférer les vedettes de demain faisant la fierté et le rayonnement de notre pays.