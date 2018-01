Tunisie: Des actions en faveur des nécessiteux

Les travaux ont comporté notamment un exposé -- présenté par M. Sami Ben Youssef, président de l'association -- des principaux projets et programmes réalisés durant la période 2014/2016 dans différents domaines sociaux et humanitaires.

A cette occasion, un hommage a été rendu à certains membres de ladite association, auxquels des médailles en or, en argent et en bronze ont été décernées. Les intervenants ont évoqué, entre autre, les impacts de la campagne orchestrée contre l'association en 2014.

Transparence financière

M. Tarak Boujemaâ, trésorier de l'association, a indiqué dans ce sens que l'association a perdu près de 100 mille dinars de dons avant d'enregistrer, de nouveau, un flux plus fort de sommes d'argent fournies par les donateurs après une décision judiciaire en sa faveur. De son côté, M. Ridha Kazdoghli, ancien président du centre «Ifada» et président de l'association «Experts pour le développement des entreprises», a souligné que l'association «Tunisia Charity» a réussi à assumer sa mission et cela se voit après avoir été innocentée par la justice. Elle démontre ainsi qu'elle est digne de confiance compte tenu notamment de sa transparence financière.

Abondant dans le même sens, M. Mohamed Mrabti, contrôleur des comptes à l'association, a confirmé que les listes financières sont dénuées de tout dépassement. Au terme du congrès, M. Tarak Boujemaâ a été élu président de l'association pour le mandat 2018-2020 et M. Aymen Hentati, président du conseil. A noter que l'association «Tunisia Charity» a été fondée sept années plus tôt. Elle mène des actions humanitaires et charitables en faveur des personnes nécessiteuses. Son ambition est d'asseoir une société solidaire dépourvue de pauvreté et de besoins à la faveur de l'entraide entre tous les citoyens.