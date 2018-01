Tunisie: Ne pas trop rêver !

Khelifa reste...

Côté joueurs de l'équipe, Kamel Kolsi, désigné manager général, n'aura pas la mission facile du tout. Un groupe techniquement moyen, des contrats blindés, et une politique qui doit être la plus souple possible. Kolsi et les dirigeants comptent sur la compréhension des joueurs, mais en même temps, il faudra un minimum de sérieux et de motivation.

Comptant sur l'apport financier de Hamadi Bousbï, unique bailleur de fonds en ce moment mais avec des montants qui ne permettent pas de suffire à tous les besoins. Il se trouve seul avec une autorité qu'il a reprise après le départ de S. Riahi, mais les montants à payer chaque mois ne sont pas minces. En même temps, seuls trois renforts peuvent être faits en ce mercato hivernal, et vu la contrainte financière, seuls des ex-joueurs comme Dhaouadi ou Belaïd, ou encore quelques occasions du mercato, sont permis pour les dirigeants du CA.

Changer l'effectif, bâtir une équipe qui rivalise avec l'EST et qui brille en Afrique, ça doit être laissé au nouveau comité élu qui peut effacer les contrats dorés et ramener des renforts de qualité. Réellement, ce grand public ne doit pas trop rêver. Faute de bailleurs de fonds (où est ce fameux comité d'anciens présidents qui a prouvé toute son inutilité ?), faute de sponsors lourds, et avec les susceptibilités qu'on trouve dans le comité directeur, il faut y aller doucement et avec réalisme. Et surtout sans sentiments.

Garder un joueur comme Khelifa jusqu'à juin est un renfort, bien sûr !