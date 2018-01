Gabon: AIRTEL - La méga promo fait une heureux gagnant

Sylvose Mve Abessolo, représentant du Directeur marketing, affirme que l'opérateur de la téléphonie mobile Airtel a tenu à organiser cette méga promo, pour non seulement récompenser la fidélité de ses abonnés, mais également, les accompagner durant la période des fêtes de fin d'année pour que le rêve devienne réalité dans leurs familles respectives. Pour être parmi les heureux gagnants, poursuit-il, il faut composer *112# d'une recherche à partir de 500fcfa.A partir de cet acte, vous pouvez être tiré au sort et empocher 50.000,1.000.000fcfa ou le magnifique véhicule tout neuf.

Le premier et heureux gagnant du véhicule de la « C'est un jour merveilleux ! Je suis un homme heureux. Je vous invite à jouer. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Moi qui ne suis au Gabon que depuis deux mois, j'ai réussi, ça voudrait dire que vous qui y vivez pour toujours, vous pouvez également. Tentez votre chance, cela vaut le coût. Je remercie la direction d'Airtel Gabon de donner la possibilité à ses abonnés d'être heureux, car je le suis aujourd'hui. Je suis propriétaire d'une belle voiture. En plus, elle est neuve » dira-t-il, tellement ému.

C'est un français de nationalité qui est l'heureux gagnant de la Toyota Yaris. Un véhicule tout neuf gagné grâce à la méga promotion offerte par Airtel Gabon à ses abonnés. Au Gabon depuis seulement deux mois, il dit avoir acheté sa puce Airtel une fois arrivé pour la première fois au Gabon, précisément à l'aéroport Léon Mba, le 31 octobre 2017.Un mois plus tard, raconte-il, c'est-à-dire le 09 décembre l'heureux gagnant s'est inscrit par USSD en composant *112# et en voyant « CASH » au 112.Une fois inscrit, poursuit-il, le désormais propriétaire du véhicule de marque Toyota Yaris a engrangé des points en effectuant plusieurs types de recharges Flash/Cartes à gratter.

