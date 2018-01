Gabon: Ministère de la Com - Alain-Claude BILIE-BY-NZE honore les retraités 2017

Le ministre d'Etat a présidé le 29 décembre dernier une cérémonie de remerciement aux hauts responsables du ministère dont il a la charge en départ à la retraite. Au cours de cette cérémonie inédite, le ministre d'Etat a demandé aux partants de se tenir prêt à servir la République à tout moment, car leurs expertises constitueront toujours une aide à la décision pour le gouvernement.

Les locaux du Ministère de la Communication, de l'Economie Numérique, de la Culture, des Arts et Traditions, chargé de l'Instruction Civique ont servi de cadre à cette cérémonie particulière. Plusieurs cadres en exercice du Ministère étaient présents pour dire aussi au revoir, mais surtout merci à ceux qui ont cumulé plus de trente ans au service de l'Etat dans les secteurs de la Communication, de l'Economie Numérique et de la Poste, et enfin du secteur culturel. Le ministre d'Etat a indiqué qu'il était important aussi d'organiser ce genre de cérémonie quand des agents prennent la retraite. Car souvent on assiste juste aux passations de charge des promus. « Il faudra instituer ce genre de cérémonie », a- t-il lancé.

Pour sa part, le doyen des retraités avec 38 ans de service, Henri Joseph Koumba Bibidi, Directeur général sortant de l'Institut Gabonais de l'Image et du Son (IGIS) s'est dit satisfait du devoir accompli. Mais surtout, il a tenu à saluer l'aboutissement du dossier sur la redevance audiovisuelle. En espérant que cette dernière contribuera véritablement au développement du secteur audiovisuel au Gabon. Parmi les six cadres désormais admis à la retraite on compte entre autres Jean René Ndomanene (33 ans de service), Michel Ella Eyogho, Léonard Nzawou Ngouangui (35 ans) et Jean Louis Bouassa Mihindou (37 ans de service).

Comme pour rassurer les nouveaux retraités, Alain-Claude BILIE-BY-NZE a rappelé que : « La retraite n'est pas une fin de vie, mais un changement d'activité. Pour ce qui nous concerne, nous sommes prêts à vous accompagner pour des projets qui peuvent être individuels, ou des projets de reconversion. Mais nous aurons besoin de votre accompagnement ».