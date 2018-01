Afrique: 2018 sera plus glorieux pour le football nigérian, selon Pinnick

Un certain nombre d'accords de sponsoring valables avec des organisations corporatives a considérablement réduit le fardeau financier de l'organe suprême de football du pays.

Le président de la Fédération nigériane de football (NFF), M. Amaju Melvin Pinnick a exprimé la satisfaction de la fédération avec des résultats sur le terrain et hors-champ pour le football nigérian en 2017, tout en exprimant sa conviction que la nouvelle année apportera plus d'honneurs et reconnaissance mondiale encore plus grande pour le jeu nigérian.

En l'an 2017, les Super Eagles se sont qualifiés pour les finales de la Coupe du Monde de la FIFA avec un match à disputer d'un soi-disant «Groupe de la Mort»; les Aigles basés à domicile se sont qualifiés pour le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) à partir du Maroc dans une quinzaine de jours; Les filles de moins de 20 ans et de moins de 17 ans ont balayé l'opposition pour se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA qui aura lieu en 2018.

En dehors du terrain, une série de victoires dans la salle de conférence a donné au football nigérian une voix plus forte dans la politique internationale du football et; Un certain nombre d'accords de sponsoring valables avec des organisations corporatives a considérablement réduit le fardeau financier de l'organe suprême de football du pays.