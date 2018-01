Mauritanie: La nouvelle monnaie entre en circulation sur toute l'étendue du territoire national

La nouvelle monnaie « Ouguiya » a été mise en circulation lundi sur toute l'étendue du territoire national après le changement de sa base annoncé par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, à l'occasion du 57è anniversaire de l'indépendance nationale.

Les nouveaux billets de banque et pièces de monnaie circulent concurremment avec les anciens billets de banque et pièces de monnaie jusqu'au 30 juin 2018.

Toutes les banques, les perceptions du Trésor public et la Mauripost dans toutes les wilayas du pays ont exceptionnellement ouvert leurs portes ce lundi pour mettre à la disposition des clients les nouveaux billets et pièces de la nouvelle monnaie.

Les nouvelles pièces de monnaie comprennent (1/5 UM, 1 UM, 5 UM, 10 UM et 20 UM) et les nouveaux billets comprennent les coupures de 50 UM, 100 UM, 200 UM, 500 UM et 1000 UM.

Le changement de la base de la monnaie nationale adopté par la BCM vise le renforcement de la valeur de la monnaie nationale d'une part et de la confiance en elle d'autre part, en encourageant l'utilisation des pièces de monnaie d'une espérance de vie plus longue et qui sont plus souples pour les opérations commerciales et comptables.

Les nouveaux billets fabriqués en polymère sont les plus sûrs au monde. La transition vers le polymère vise à atteindre la sécurité avec une technologie innovante et une durabilité trois fois plus que le papier actuel, ainsi que la réduction des coûts, le maintien de la santé et la prise en compte des écosystèmes.

Il est à noter que le retrait progressif des anciens billets de banque sera effectué selon le calendrier suivant:

Jusqu'au 31/01: retrait de tous les billets de 5000 UM

Jusqu'au 28/02: retrait de tous les billets de 2000 UM

Jusqu'au 30/03: retrait de tous les billets de 1000 UM

Jusqu'au 30/06: retrait de tous les autres billets.