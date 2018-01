Sénégal: Réélection du président Macky Sall en 2019 - Les militants de Rufisque invités à s'unir autour de l'essentiel

C'est un message d'unité et d'encouragement que Mariama Sarr, Commissaire politique de l'Apr à la Commune de Rufisque, a délivré aux militants ce week-end. Pour elle, la réélection du Chef de l'Etat ne se fera que dans la conjugaison des efforts.

Réélire le Président Macky Sall dès le premier tour de la présidentielle de 2019. Tel est le message principal livré par Mariama Sarr, ce week-end, aux militants de l'Alliance pour la République de la commune de Rufisque.

Tout en rappelant aux uns et aux autres leur mérite d'avoir contribué à la victoire éclatante de la coalition «Benno Bokk Yakaar» lors des élections législatives du 30 juillet 2017, elle a exhorté les militants à se tourner vers la prochaine présidentielle.

« Le président du parti a rappelé qu'à la différence des élections législatives et des locales, ce rendez-vous de février 2019 vise à reconduire notre Président pour terminer les actions entamées et les initiatives annoncées à travers le Pse et dont les réalisations commencent à sortir de terre avec des bienfaits patents.

Il s'agit donc de réélire le Président de la République dès le premier tour », a dit le ministre de la Fonction publique, rappelant qu'il s'agit de gagner cette élection comme ce fut le cas en 2012. Pour que ce triomphe soit au rendez-vous, le camp présidentiel doit axer son action sur un certain nombre de choses.

« Notre bilan, nos avancées et nos réalisations seront nos meilleurs avocats. Mieux, notre projet d'avenir pour le Sénégal est notre meilleur atout », a indiqué le commissaire politique de l'Apr pour la commune de Rufisque, non sans rappeler que le travail de terrain doit être mené en communion par l'ensemble des responsables de l'Apr et de la coalition Bby.

Cette mobilisation en masse doit inclure l'ensemble des segments de Bby, des mouvements de soutien et de la mouvance présidentielle. A la suite de cette « lettre aux militants » du Chef de l'Etat, l'ensemble des responsables présents se sont engagés à œuvrer dans le sens indiqué par le Président pour une victoire éclatante dès le premier tour en février 2019.

Ils ont, en outre, promis de descendre sur le terrain pour reprendre le travail tel qu'ils l'ont fait entre 2008 et 2012. Leur vœu le plus cher, c'est de porter le score de la coalition qui était à 49 % aux dernières législatives autour de 55 à 60 % en février 2019.

Cette rencontre, présidée par le Garde des sceaux, ministre de la Justice, le Pr Ismaïla Madior Fall, a été émaillée par des perturbations liées à des querelles de préséance entre les délégations de certains responsables.

Des échanges de coups s'en sont même suivis. Mais, au bout de quelques minutes, ces échauffourées ont été très vite maitrisées suite à l'intervention du président de séance, le ministre Ismaïla Madior Fall.