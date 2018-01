Sénégal: 6e Journée L1 / Mbour Pc - Ngb (3-2) - Les Mbourois ont eu de la ressource !

En match comptant pour la 6e journée de Ligue 1 disputé le samedi 30 décembre 2017, au stade Caroline Faye, Mbour Petite Côte a disposé de Niary Tally sur le score de trois buts à deux.

Mené 2 à 1 après avoir ouvert le score, Mbour Petite Côte a eu de la ressource pour revenir et remporter une seconde victoire de rang (3-2) samedi, face à Niary Tally.

Mbour PC est sur un nuage. Après avoir remporté le derby mbourois le week-end passé (1-0) face au Stade de Mbour, Benoit Toupane et ses coéquipiers ont continué sur la même dynamique en battant (3-2) une belle équipe de Niary Tally qui n'a pas démérité.

Ce sont les Mbourois qui ouvrent les hostilités après seulement quatre minutes de jeu. Ansumana Kujabi, d'une somptueuse frappe à l'entrée des dix-huit mètres trompe le portier de NGB.

Le tournant de ce match plein d'intensité sera l'expulsion simultanée du buteur mbourois et du capitaine de NGB, Abdou Chafi Sow, intervenu à la 35e minute.

Au retour des vestiaires, Moussa Djité (56e), bien servi dans la surface de réparation, remet les pendules à l'heure. NGB va profiter de ce moment fort pour prendre l'avantage grâce un magnifique tir croisé de Libasse Diagne (60e).

Mené au score, MPC n'abdique pas et continue de pousser. Ses efforts seront récompensés dix minutes plus tard. Sur une balle flottante à l'entrée de la surface des visiteurs, Benoit Toupane saute plus haut que le portier de NGB et remet les deux équipes à égalité.

L'attaquant récidive dix minutes plus tard et anéantit les espoirs des Dakarois qui ne reviendront pas cette fois. Cette victoire (3-2) permet à MPC de se relancer au classement et de terminer l'année 2017 en beauté.