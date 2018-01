Sénégal: L'Ancar et la Kafaci dopent la production rizicole à Ndioum

Dans le cadre de la deuxième phase de l'Initiative de coopération alimentaire et agricole Corée-Afrique de Korea-Africa Food and Agriculture Cooperation Initiative (Kafaci) mise en œuvre par l'Ancar, les populations bénéficiaires dudit projet dans le département de Ndioum ont salué son impact positif.

L'ambiance était à la fête à Dimath, Thèlao et Léwel (département de Ndioum). Les populations se sont réjouies de l'apport de l'Ancar (organisation bénéficiaire chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre) et de ses partenaires qui, à travers ce projet d'une durée de 33 mois (qui prend fin en juillet 2019), participent à l'amélioration en qualité et en quantité de leur production rizicole.

Sada Mamadou Aw, ingénieur à l'Ancar, rappelle que ce programme de coopération intergouvernementale et multilatérale vise à améliorer la production alimentaire, à soutenir l'agriculture durable et à perfectionner les services de vulgarisation des pays africains, en partageant les connaissances et l'information sur des technologies agricoles.

Le rendement moyen dépasse cinq tonnes à l'hectare. Cette prouesse a été rendue possible grâce aux intrants distribués, aux sessions de formation et aux parcelles de démonstration mises en place afin de renforcer les capacités techniques des producteurs et de leur faire adopter les bonnes pratiques agricoles, selon Sada Mamadou Aw.

Quarante-huit (48) hectares de riz ont été emblavés, trois parcelles de démonstration installées, 100 producteurs formés, 155 ménages touchés (soit 1.550 personnes).

Avant ce projet, le rendement moyen était de quatre tonnes à l'hectare et le revenu par campagne de 94.750 FCfa. Grâce au projet, le rendement est passé de 4 à 6 tonnes à l'hectare et les revenus des producteurs de 94.750 à 225.000 de FCfa.

Dr Alioune Diallo, directeur zone Vallée du fleuve Sénégal de l'Ancar, est revenu sur les différentes techniques : mise en eau et assèchement qui ont permis une économie en carburant.

La consommation est passée de 150 à 100 litres dans les périmètres rizicoles. Il a indiqué que ce programme répond à la volonté de l'Etat de travailler à accroître les cultures de subsistance des populations.

Afin d'alléger la pénibilité des travaux domestiques après les récoltes, des équipements et matériels composés de deux décortiqueuses et d'une moto ont été remis aux femmes. Elles ont, par la voix de Binta Bâ, exprimé leur joie en recevant cette dotation qui va faciliter leur travail.

Le Kafaci avait financé 10 projets de dix pays dont le Sénégal à la suite d'un appel à d'offres international pour une durée de trois ans (2013-2016).

Après évaluation finale, le Sénégal fait partie des six pays bénéficiaires d'une seconde phase pour une durée de deux ans et neuf mois.