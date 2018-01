Cote d'Ivoire: RSE - L'ARTCI fait des dons à l'occasion des fêtes de fin d'année

L'ARTCI à travers ces différents dons entend entretenir et développer ses actions tendant au renforcement de la cohésion sociale. Cette cohésion qui constitue par ailleurs le résultat d'un processus qui rassemble et soude les membres d'une même communauté.

Il faut souligner que dans le cadre de cette caravane sociale de l'ARTCI dont le coût est estimé à plus de sept millions F CFA, un important don de cadeaux, de vivres et de matériels sanitaires a été également fait à la mission des sœurs de la charité de Koumassi, une congrégation catholique spécialisée dans le soutien aux malades et aux enfants abandonnés.

La paroisse Saint Pierre qui célébrait l'arbre de noël, a été ravie et agréablement surprise de recevoir environ 500 cadeaux et nombreux vivres pour la Caritas.

En prenant la parole, le chef du village a exprimé toute sa reconnaissance et sa gratitude à l'ARTCI et à son Directeur Général pour les actions sociales dont bénéficient les populations d'Anoumabo.

C'est par ces mots que Bilé Diéméléou, Directeur Général de l'ARTCI s'est exprimé en remettant un important don de vivres et de non vivres au chef du village d'Anoumabo, Gangan Nicodème.

