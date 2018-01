Cote d'Ivoire: Pour valoriser les actions entreprises - L'Ansut lance une caravane

L'Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications -TIC (ANSUT) dans le cadre de la promotion de ses activités, et dans le but de valoriser les actions entreprises organisera avec l'Union nationale des Blogueurs de Côte d'Ivoire une caravane de formation à l'utilisation des outils de TIC.

Dénommée ANSUT Blog Camp, cette caravane est un stimulus à la production de contenus locaux à travers des échanges, discussions et ateliers, autour des outils web dont le blogging, sa pratique et les opportunités qu'il offre aux populations de Côte d'Ivoire.

ANSUT Blog Camp 2018 sillonnera cinq (5) villes du pays afin de vulgariser les TIC en rapprochant d'avantage le numérique de la population, plus spécifiquement la jeunesse.

Il s'agit pour l'ANSUT à travers cette caravane de s'inscrire dans la vision du Président de la République de Côte d'Ivoire d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020 grâce à l'économie numérique, d'assurer la visibilité des programmes, services et projets de l'ANSUT en Côte d'Ivoire, de créer un cadre d'initiation et de formation à l'usage et à la compréhension des outils de TIC et des E-Services de l'ANSUT et de contribuer à l'autonomisation des populations en général à travers les TIC.

Cette caravane répond également au souci de former 1000 personnes par année au bon usage des outils TIC, d'initier à l'usage des eServices de l'ANSUT dans le secteur de l'éducation, la santé, l'agriculture, du social (retraités) et de l'emploi des jeunes , de former les participants à la maîtrise de base des outils du web et d'explorer les usages du blog et les bonnes pratiques pour faciliter la production de contenu locaux fiable.

La cible sera composée de 70% d'étudiants et de 30% d'agents de l'administration, de la population rurale, etc...