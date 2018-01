Sénégal: Exclusion en masse du parti socialiste (Ps) - Tanor «libére» Khalifa Sall et cie

D'ailleurs, tout l'establishment Ps de Dakar se retrouve écarté du parti par la mesure d'exclusion prise par le Bureau politique. Idrissa Diallo, le maire contestataire de Dalifort, Bamba Fall, maire et Secrétaire général de la coordination de la Médina, Palla Samb, Sg de la coordination socialiste de Fann Point-E, Aminata Diallo, la présidente des femmes de Grand Yoff, sont renvoyés du Ps. Au même titre qu'Aissata Tall Sall, la mairesse de Podor, ancienne ministre de la Communication sous Abdou Diouf et patronne de l'Union régionale de Saint-Louis.

Comme pressenti et annoncé depuis pas mal de temps, le Bureau politique du PS qui se réunissait samedi dernier a procédé à une véritable purge au sein du parti. Une purge à la soviétique qui a dégommé près de 65 responsables socialistes et non des moindres.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.