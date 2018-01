Tunisie: Marché d'appoint, dites-vous ?

C'est dès aujourd'hui que l'Assemblée relance son action de finalisation et de parachèvement des… Plus »

Le CSS, fidèle à son habitude (après la fin de l'interdiction de recrutement infligée par la Fifa), a tout d'abord tenté de dénicher des bonnes pioches. Ainsi, Mohamed Saïd Kachroud, milieu offensif de 23 ans, a signé pour le Club Sportif Sfaxien en provenance du SC Ben Arous (D2). Pour sa part, Nour Zaman Zammouri, défenseur central, a lui aussi opté pour le Club Sportif Sfaxien en provenance de l'AS Djerba (D2). Du côté des «Sang et Or», le 21 décembre, libre de droit, Sameh Derbali, arrière droit de 31 ans, a de nouveau réintégré l'Espérance Sportive de Tunis. Deux jours plus tard, Mokhtar Belkhither, arrière gauche algérien de 25 ans, a signé pour le CS Constantine (Algérie) en provenance du Club Africain. Quant à Bassirou Bamba, milieu défensif malien de 27 ans, il a résilié son contrat avec l'Étoile Sportive de Métlaoui.

