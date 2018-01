Sénégal: Département de Pikine - La mairie va doter les districts de blocs opératoires

Le maire s'est rendu dans le poste de santé de Guinaw Rail Sud, ensuite au centre de santé de Diamagueune Sicap-Mbao, avant de terminer la tournée au centre de santé de Keur Massar ou tous les bébés du nouvel an sont des filles. Abdoulaye Thimbo a comblé de cadeaux les mamans des nouveau-nés, en plus des enveloppes d'argent.

Et cela posait un petit problème d'intimité pour les femmes qui accouchent. Nous l'avons réalisé, l'équipement, et nous allons procéder à l'inauguration», a-t-il expliqué. Abdoulaye Thimbo a relevé aussi sur le dispensaire réalisé dans l'enceinte de la grande mosquée de Pikine.

Et le maire d'indiquer que ce projet concerne les districts de Baye Talla Diop, ex-Dominique, le centre de santé de Keur Massar et le centre de santé de Sicap-Mbao. «Nous avons procédé à l'extension de la maternité de Baye Talla Diop, ex-Dominique, sous la demande du médecin-chef qui avait évoqué des problèmes d'exigüité de la salle.

On a déjà acheté les équipements, le marché est lancé et le fournisseur va nous les livrer incessamment. Il reste un petit travail pour installer les fluides médicaux qui va se faire», rassure le maire, Abdoulaye Timbo.

