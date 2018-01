Sénégal: Latmingué - Divergences à l'apr et indignation dans la gestion municipale

C'est surtout en période d'élection qu'on lui affecte un mandataire et non pas un coordonnateur. Ainsi, le combat entre belligérants se poursuit encore. Les adversaires du maire entendent dérouler partout dans les 80 villages un plan d'actions pour désavouer totalement leur édile.

Les responsables Mamadou Diouly Ndao, 1er Adjoint au maire de la commune de Latmingué, El Hadji Malick Guèye, Boubacar Sy, Vieux Bandian Doumbouya et d'autres responsables de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) de la commune ne veulent plus entendent parler du maire de la commune de Latmingué Macoumba Diouf.

