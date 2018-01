Tunisie: La crise au service pharmacie résolue

C'est dès aujourd'hui que l'Assemblée relance son action de finalisation et de parachèvement des… Plus »

Le secrétaire général de la section régionale de la santé et membre de l'Union régionale du travail, Adel Zouaghi, a fait part de son engagement de respecter l'initiative du ministre de la Santé pour assainir le climat social et faire prévaloir l'intérêt général de cet établissement public.

Dans une déclaration au correspondant de la TAP dans la région, Zeribi a estimé que la visite du ministre de la Santé était une opportunité pour démasquer les problèmes sociaux, financiers et administratifs ébranlant ce service qui accapare 60 % du budget de l'hôpital soit près de 14 millions de dinars par an.

Dr Amna Zeribi a souligné, pour sa part, son engagement de tourner la page et de préserver la dignité des employés dans le but d'améliorer les prestations au profit des malades.

Un entretien avait eu lieu entre Imed Hammami et les employés de pharmacie, adhérents au syndicat de base, ainsi qu'une rencontre entre Hammami et la responsable du service pharmacie. Ces deux rencontres ont permis de passer en revue la proposition de régularisation de la situation entre les deux parties pour assurer une reprise du travail à partir du 2 janvier 2018, a encore ajouté le ministre.

Des séances de travail seront tenues à partir de la semaine prochaine entre les différentes parties pour examiner les questions relatives à la gestion de cet établissement public de santé et la concrétisation de certaines conventions professionnelles au profit des agents de la santé, en coordination avec la direction de l'hôpital, la direction régionale de la santé et l'autorité de tutelle, a déclaré le ministre de la Santé, Imed Hammami.

Un accord conclu stipule un assainissement du climat social et un retour au travail des employés du service pharmacie dans le respect mutuel entre employés et membres du syndicat de base des agents de la santé, d'une part, et Dr Amna Zeribi, chef de service de la pharmacie de l'hôpital, d'autre part.

