Tunisie: Jari annonce la liste internationale

«C'est pourquoi nous procédons depuis quatre ans au rajeunissement des arbitres de l'élite et des listes internationales, une politique qui a donné ses fruits notamment après la désignation d'arbitres dans toutes les manifestations internationales et régionales lors de l'année écoulée», a indiqué le dirigeant de la FTF.

Jari a donné ses instructions au président du département de formation pour intensifier les cours d'application et les cours théoriques, notamment pour les arbitres-assistants pour les perfectionner. Il n'a pas caché à cet égard sa «déception pour le nombre limité des internationaux et ceux qui seront qualifiés pour la liste internationale».

Il a réaffirmé à cette occasion sa confiance envers les arbitres, rappelant que «les erreurs flagrantes des arbitres demeurent très limitées dans 98 matches disputés mais la Fédération ambitionne d'améliorer leur rendement et ne fera plus preuve de tolérance pour ces erreurs».

Le président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Jari, a annoncé la liste internationale des arbitres et arbitres-assistants tunisiens (hommes et femmes).

