Tunisie: Invincibles CSS et Saydia !

Ainsi, l'ESS, dont on pensait qu'elle allait faire à l'extérieur le plein de victoires tout en tenant compte de son éclat à Radès en supercoupe, a dû baisser pavillon face au CSS beaucoup plus performant (quelle rencontre!). D'abord cinq sets et du suspense à revendre, mais cela arrive souvent.

Ensuite, deux heures de jeu mais ce n'est pas exagéré. Enfin et surtout un passionnant «tie-break».

Les Etoilés soumettent, eux, leurs supporters au régime de la douche écossaise. Un début de match fracassant pour remporter aisément le set inaugural 25-15, puis un relâchement dans les deux sets suivants surtout dans leur fins.

L'ensemble étoilé, mal à l'aise, n'a qu'en de rares moments retrouvé ses marques. Jouant par à coups, il a failli payer cher ses hésitations et ses maladresses tant au niveau du service (il y avait une multitude de balles ratées) que de la réception ou de l'attaque alors que la couverture dans le camp sfaxien a été assurée avec l'efficience escomptée. Le CSS s'imposa 25-21, 25-23.

Consciente de l'importance que revêt le quatrième set et d'éviter le pire, l'Etoile était dans l'obligation de mettre tout son poids dans le match, et on se demandait bien comment elle s'en sortirait. La réponse ne tarda pas. Hamza Nagua et consorts passèrent la vitesse supérieure et parvinrent à imposer leur style de jeu tout en atténuant l'effet des attaquants de l'équipe adverse. Ils n'éprouvèrent pas autant de difficultés pour dominer le quatrième set 14-11, 22-17 et 25-19.

Recours au cinquième set. L'équipe de Sfax retrouva son dynamisme et son punch. Le retour en fanfare de Ali Bamgui, Larbi Ben Abdallah, et Karim Brini a permis de coiffer au poteau un opposant qui commençait à croire réellement en ses chances.

L'évolution du jeu a été à l'avantage des locaux très appliqués au contre et en converture et bien organisés à la réception et à l'attaque. L'Etoile arriva à deux reprises à coller à la marque 9-9 et 10-10. A ce niveau, toutes ses tentatives ont été bloquées. La suite fut une démonstration sfaxienne 12-10, 14-10 et enfin 15-11.

La logique a prévalu dans le reste des rencontres qui s'étaient toutes soldées sur des scores sans bavure. Les «Sang et or» ont dominé les Postiers de Sfax. 25-22, 25-12, 25-21.

La Saydia a vite fait à la Marsa 25-19, 25-20, 25-22 et continue la main dans la main avec l'EST en tête de la poule A.

La Mouloudia, comme on s'y attendait, a tiré son épingle du jeu sans peine en profitant de la venue de l'UST Sfax sans le moindre succès, 25-20, 25-17, 25-17. Grâce à cette victoire, les Mouloudiens partagent la deuxième place avec les Etoilés en poule B.

Résultats

Poule A

CSS-ESS 3-2

MSB-USTS 3-0

Tac-Exempt

Poule B

EST-ASPTTS 3-0

ASM-SSBS 0-3

COK Exempt

Classements

Poule A

Pts J

1. CSS 14 5

2. ESS 10 4

-. MSB 10 6

4. TAC 5 5

6. USTS 0 6

Poule B

Pts J

1. SSBS 15 5

-. EST 15 6

3. ASM 6 6

-. COK 6 5

5. ASPTTS 0 6