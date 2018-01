Tunisie: «Voyage au cœur d'un patrimoine tunisien»

C'est dès aujourd'hui que l'Assemblée relance son action de finalisation et de parachèvement des… Plus »

Ces images de la vie font partie du vécu de la Tunisie, de ses histoires du quotidien qui tissent son Histoire, et rappellent la richesse et l'intemporalité des traditions populaires, informe l'IFT dans un communiqué de présentation.

A travers des photos prises dans les années 80, Chafika Zaouche fait découvrir les richesses du patrimoine folklorique et artistique tunisien. Le voyage commence dans le village de Sidi Bou Ali près de Sousse dans une ancienne huilerie qui abrite un centre de folklore traditionnel où se mêlent chant, danse, spectacle équestre et jonglerie.

