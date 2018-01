Tunisie: L'ARP met les bouchées doubles

La saison culturelle et artistique de la nouvelle année s'ouvre à la galerie de l'Institut français… Plus »

Le premier porte sur l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections présidentielle, législatives, régionales et municipales, alors que le deuxième concerne l'approbation de l'adhésion de la République tunisienne à la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (traité Lanzarote).

Sur les cinq instances constitutionnelles indépendantes prévues par la Constitution, seule a été effectivement finalisée l'Isie. Les quatre autres n'ont pas encore été mises sur pied. Il s'agit de l'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, l'Instance des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'Instance du développement durable et des droits des générations futures et, enfin, l'Instance de la communication audiovisuelle.

L'ARP prévoit, d'ores et déjà, d'examiner 33 projets de loi rien que durant le premier trimestre de l'année 2018, dont neuf estimés prioritaires et deux tout à fait urgents.

En tête de ces institutions, la Cour constitutionnelle, conçue comme la plus haute juridiction du pays. Et le président de la République d'évoquer, dans ses vœux, comme tâche urgente de la nouvelle année, la mise en place de cette cour suprême.

