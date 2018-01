Sénégal: Joal/Fadiouth - Le festival de la petite côte en gestation

Le professeur Aïssatou Sophie Gladima Siby, le ministre des Mines et de la Géologie et responsable de l'Alliance pour la république (Apr) à Joal-Fadiouth a animé, en milieu de semaine, une journée de réflexion jetant les bases de la conception et de la réalisation du Festival de la petite côte.

A l'en croire, le patrimoine naturel et celui culturel regroupant les formes d'expression et de prestation, basées sur l'artisanat et particulièrement le tissage, constituent les supports sur lesquels elle se basera pour mener à bon port ce projet pour l'année 2018. Selon elle, la petite côte compte des richesses comme l'artisanat, avec le pagne traditionnel et des poteries diverses.

En plus de ces ressources, la spécialiste et ministre des Mines et de la Géologie a fait cap sur les milieux naturels comme les géoparcs de Popenguine (Cap de Naze), de Mbodiène et de beaucoup d'autres sites attractifs, par la constitution des couches de terrains d'un grand intérêt scientifique.

En ce sens, en tant que membre de l'association des femmes scientistes au niveau national et international, elle considère le futur festival de la petite côte comme le cadre de revalorisation des sites naturels pouvant susciter un engouement pour les touristes.

Les géoparcs de Popenguine attirent, par leur originalité faite de matériaux divers, de lacs disséminés au pied des falaises d'une faune et d'une flore méritant des considérations sur le plan scientifique. D'où l'intérêt de créer des rencontres permettant aux spécialistes de visiter et de jeter des bases d'axes de recherches.