Ile Maurice: Ramassage d'ordures - Pas de repos pour les éboueurs

Qui dit fêtes, dit consommation. Avec la frénésie d'achats qui accompagne la saison festive, le volume de déchets devrait augmenter conséquemment à travers le pays. Les collectivités locales s'organisent déjà pour faire face à cette avalanche.

À Curepipe, une équipe spéciale a été montée pour s'attaquer au ramassage des déchets en cas de demande urgente. «Nous allons mettre plus de camions à la disposition du public», indique le maire Hans Margueritte.

Ce n'est pas tout. «Dans les régions où le ramassage se fait une fois par semaine, il va doubler en cette période. Et là où cela se fait deux fois par semaine, la fréquence passera à trois fois. Le département de voirie travaillera aussi les 1er et 2 janvier», ajoute-t-il. Dans cette optique, les employés de voirie seront tous mobilisés et payés en heures supplémentaires.

À Vacoas-Phoenix, il s'agit plutôt d'un redéploiement pour le ramassage, annonce Farhad Dowlut, le maire. Les régions situées près des zones commerciales, en particulier, seront avantagées. «Nous ne voulons pas qu'il y ait la queue non plus dans les transfer stations car il y a trop de camions», explique-t-il.

Même procédé à Beau-Bassin-Rose-Hill, où on double le nombre de ramassages. «Nous savons qu'il y a plus de déchets en cette période, avec des personnes qui en profitent pour se débarrasser de leurs vieux appareils électroménagers, par exemple. Nous allons faire le maximum pour que tout se passe bien», dit Ken Fong, premier magistrat des villes sœurs.

Les vieux réfrigérateurs et téléviseurs abandonnés çà et là posent vraiment problème aux autorités. «Malgré nos requêtes, certains jettent toujours leurs appareils électroménagers sur la route et nous n'avons pas d'autre choix que de les ramasser», déplore Soolekha Jepaul-Raddhoa, mairesse de la ville de Quatre-Bornes. Elle souligne qu'«il faut tout envoyer à Mare-Chicose. Nous n'avons pas un bon système de gestion de ces déchets». Les éboueurs de la ville des fleurs seront en service près des foires, entre autres.

Dans la capitale, toutefois, il n'y a aucune disposition spéciale pour cette période. Néanmoins, le lord-maire, Daniel Laurent, précise que le département de voirie reste à la disposition des habitants en cas d'urgence.

Les villages ne sont pas en reste. Le service de voirie sera opérationnel les 1er et 2 janvier. Le ramassage passera à deux fois par semaine en particulier pour les déchets verts. Pour ce qui est des déchets encombrants tels que les appareils électroménagers, une campagne sera lancée à cet effet au début de janvier.